Хворих на гепатит у Сумській області налічується 4,5 тисячі

За інформацією управління охорони здоров'я Сумської ОДА, станом на 01.07.2020 року, в області перебуває на обліку:

- з хронічним гепатитом В - 1044 особи;

- з хронічним гепатитом С - 3304 особи;

- з хронічним гепатитом В + С - 122 особи.

З початку року зареєстровано 37 нових випадків гепатиту В (11 - гострий гепатит В і 26 - хронічний гепатит В) і 109 випадків гепатиту С (3 - гострий гепатит С і 106 - хронічний гепатит С).

Відзначимо, що гепатит В невиліковний, але для профілактики цієї інфекції є вакцина. Втім, в Україні вакцинація від гепатиту В дітей до року - на дуже низькому рівні. При гепатиті В призначають терапію, а саме препарати: Тенофовір або Ентекавір.

У той же час гепатит С лікується досить успішно і відносно швидко. Курс лікування в середньому триває 3 тижні. В Україні є офіційно зареєстровані препарати від гепатиту С. Це: Софосбувір, Софосбувір в комбінації з Ледіпасвіром і Софосбувір в комбінації з Даклатасвіром.

УНН нагадує про те, що в Україні з'явився спеціалізований сайт про гепатити В і С (тут https://gepatit.net.ua/). З такою соціальною ініціативою виступила компанія HETERO. На сайті можна знайти необхідну інформацію про вірусні гепатити В і С, а також адреси клінік (як приватних, так і державних), де можна пройти діагностику та лікування.