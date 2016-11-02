Больные СПИДом боевики проходят службу в Донецкой области - "Информационное сопротивление"

"Подтверждены факты прохождения службы ВИЧ-инфицированными на стадии СПИДа в подразделениях "1-го АК ДНР". В военном госпитале, развернутом на базе Ясиноватской центральной районной больницы (г. Ясиноватая, ул. 8 марта), 15 октября 2016 года от СПИДа умер "военнослужащий" одного из подразделений "1-го АК ДНР", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в соединениях и частях "1-го АК ДНР", с дислокацией в Донецке, постоянно фиксируются вспышки различных заболеваний в связи с систематическими нарушениями санитарных норм при организации службы.

"В конце октября с.г. в подразделениях "1-го мотострелкового батальона" "отдельного механизированного полка" (Макеевка) "1-го АК ДНР" зафиксирован случай массового заболевания военнослужащих чесоткой", - пишет Д.Тымчук на своей странице.