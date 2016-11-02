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15 марта, 19:03 • 114383 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 164286 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 136588 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

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15 марта, 12:52 • 112193 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105095 просмотра

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15 марта, 10:46 • 101164 просмотра

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Больные СПИДом боевики проходят службу в Донецкой области - "Информационное сопротивление"

Больные СПИДом боевики проходят службу в Донецкой области - "Информационное сопротивление"

Киев • УНН

 • 8741 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Донецкой области военную службу проходят больные СПИДом боевики. Об этом на странице в Facebook сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук, передает УНН.

"Подтверждены факты прохождения службы ВИЧ-инфицированными на стадии СПИДа в подразделениях "1-го АК ДНР". В военном госпитале, развернутом на базе Ясиноватской центральной районной больницы (г. Ясиноватая, ул. 8 марта), 15 октября 2016 года от СПИДа умер "военнослужащий" одного из подразделений "1-го АК ДНР", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что в соединениях и частях "1-го АК ДНР", с дислокацией в Донецке, постоянно фиксируются вспышки различных заболеваний в связи с систематическими нарушениями санитарных норм при организации службы.

"В конце октября с.г. в подразделениях "1-го мотострелкового батальона" "отдельного механизированного полка" (Макеевка) "1-го АК ДНР" зафиксирован случай массового заболевания военнослужащих чесоткой", - пишет Д.Тымчук на своей странице.

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