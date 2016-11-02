Хворі на СНІД бойовики проходять службу на Донеччині - "Інформаційний спротив"

“Підтверджені факти проходження служби ВІЛ-інфікованими на стадії СНІДу в підрозділах “1-го АК ДНР”. У військовому госпіталі, розгорнутому на базі Ясинуватської центральної районної лікарні (м.Ясинувата, вул. 8 березня), 15 жовтня 2016 року від СНІДу помер “військовослужбовець” одного з підрозділів “1-го АК ДНР”, — йдеться у повідомленні.

У повідомленні зазначається, що у з’єднаннях і частинах “1-го АК ДНР”, з дислокацією у Донецьку, постійно фіксуються спалахи різних захворювань у зв’язку зі систематичними порушеннями санітарних норм при організації служби.

“В кінці жовтня ц.р. в підрозділах „1-го мотострілецького батальйону“ „окремого механізованого полку“ (Макіївка) „1-го АК ДНР“ зафіксований випадок масового захворювання військовослужбовців на коросту”, — пише Д.Тимчук на своїй сторінці.