Хулиганы забросали камнями поезд "Львов — Киев"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. На железнодорожном перегоне вблизи Киева хулиганы забросали камнями поезд сообщением "Львов - Киев" и разбили лобовое стекло кабины машиниста и боковое стекло вагона. Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци", передает УНН.
"Вчера, 30 мая, в 22:50 на перегоне Сорочий Брод - Мотовиловка у Киева хулиганы забросали камнями скоростной поезд № 716 Львов - Киев и разбили лобовое стекло кабины машиниста и боковое - пассажирского вагона", - говорится в сообщении.
Во время нападения никто не пострадал. Об инциденте сообщили правоохранителям.
"Ориентировочные убытки "Укрзализныци" от замены лобового стекла кабины электропоезда составляют более 8 тыс. долларов США. Кроме того, для замены лобового стекла электропоезд отстраняется от работы на 3 суток, что также нарушает технологический процесс эксплуатации поездов и добавляет убытков железной дороги", - отметил железнодорожный перевозчик.
По данным УЗ, за 5 месяцев этого года было повреждено 47 стеклопакетов, и убытки акционерного общества, связанные с заменой стеклопакетов, составили около 700 тыс. грн.
"В 2018 году хулиганы повредили в пассажирских поездах 124 лобовых окна на сумму около 1,5 млн грн", - отметили в "Укрзализныце".
Напомним, правоохранители задержали группу несовершеннолетних, разбивали окна в поездах "Укрзализныци" и жгли шины на путях.