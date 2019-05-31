Хулігани закидали камінням потяг "Львів – Київ"
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На залізничному перегоні поблизу Києва хулігани закидали камінням поїзд сполученням "Львів – Київ" і розбили лобове скло кабіни машиніста та бокове скло вагона. Про це повідомила прес-служба "Укрзалізниці", передає УНН.
"Вчора, 30 травня, о 22:50 на перегоні Сорочий Брід – Мотовилівка біля Києва хулігани закидали камінням швидкісний поїзд № 716 Львів – Київ і розбили лобове скло кабіни машиніста та бокове – пасажирського вагона", - йдеться в повідомленні.
Під час нападу ніхто не постраждав. Про інцидент повідомили правоохоронців.
"Орієнтовні збитки "Укрзалізниці" від заміни лобового скла кабіни електропоїзда складають понад 8 тис. доларів США. Крім того, для заміни лобового скла електропоїзд відстороняється від роботи на 3 доби, що також порушує технологічний процес експлуатації поїздів та додає збитків залізниці", - зазначив залізничний перевізник.
За даними УЗ, за 5 місяців цього року було пошкоджено 47 склопакетів, і збитки акціонерного товариства, пов’язані з заміною склопакетів, склали близько 700 тис. грн.
"У 2018 році хулігани пошкодили в пасажирських поїздах 124 лобових вікна на суму близько 1,5 млн грн", - зазначили в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, правоохоронці затримали групу неповнолітніх, які розбивали вікна у поїздах "Укрзалізниці" і палили шини на коліях.