Хуг сегодня планирует встретиться с главарем "ДНР"

"В соответствии со своим мандатом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине постоянно поддерживает контакты с широким кругом собеседников для налаживания диалога и способствования нормализации ситуации. Именно с этой целью сегодня в Донецке первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг планирует встретиться с господином Захарченко", - сказано в сообщении.

А.Хуг на встречи планирует поднять вопрос безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ. Кроме того, он намерен обсудить наблюдения СММ по текущей ситуации с безопасностью, соблюдение сторонами минских соглашений, необходимость защиты объектов жизнеобеспечения, а также случаи препятствования деятельности СMM, в частности вмешательство в работу камер, установленных вдоль линии соприкосновения.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что конфликт между бандами в ОРЛО может использоваться для ограничения работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.