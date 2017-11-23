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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 57962 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 35993 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 47600 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 57907 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 110646 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Хуг сегодня планирует встретиться с главарем "ДНР"

Хуг сегодня планирует встретиться с главарем "ДНР"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг сегодня планирует встретиться с главарем "ДНР" Александром Захарченко. Об этом сообщает пресс-служба ОБСЕ, передает УНН.

"В соответствии со своим мандатом Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине постоянно поддерживает контакты с широким кругом собеседников для налаживания диалога и способствования нормализации ситуации. Именно с этой целью сегодня в Донецке первый заместитель главы СММ ОБСЕ Александр Хуг планирует встретиться с господином Захарченко", - сказано в сообщении.

А.Хуг на встречи планирует поднять вопрос безопасности наблюдателей миссии ОБСЕ. Кроме того, он намерен обсудить наблюдения СММ по текущей ситуации с безопасностью, соблюдение сторонами минских соглашений, необходимость защиты объектов жизнеобеспечения, а также случаи препятствования деятельности СMM, в частности вмешательство в работу камер, установленных вдоль линии соприкосновения.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что конфликт между бандами в ОРЛО может использоваться для ограничения работы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

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