Хуг сьогодні планує зустрітися з ватажком "ДНР"

"У відповідності зі своїм мандатом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні постійно підтримує контакти з широким колом співрозмовників для налагодження діалогу та сприяння нормалізації ситуації. Саме з цією метою сьогодні в Донецьку перший заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг планує зустрітися з паном Захарченком", - сказано в повідомленні.

А.Хуг на зустрічі планує порушити питання безпеки спостерігачів місії ОБСЄ. Крім того, він має намір обговорити спостереження СММ щодо нинішньої ситуації з безпекою, дотримання сторонами мінських угод, необхідність захисту об'єктів життєзабезпечення, а також випадки перешкоджання діяльності СMM, зокрема втручання в роботу камер, встановлених уздовж лінії зіткнення.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що конфлікт між бандами в ОРЛО може використовуватися для обмеження роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.