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Хуг сьогодні планує зустрітися з ватажком "ДНР"

Хуг сьогодні планує зустрітися з ватажком "ДНР"

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Олександр Хуг сьогодні планує зустрітися з ватажком "ДНР" Олександром Захарченко. Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ, передає УНН.

"У відповідності зі своїм мандатом Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ в Україні постійно підтримує контакти з широким колом співрозмовників для налагодження діалогу та сприяння нормалізації ситуації. Саме з цією метою сьогодні в Донецьку перший заступник глави СММ ОБСЄ Олександр Хуг планує зустрітися з паном Захарченком", - сказано в повідомленні.

А.Хуг на зустрічі планує порушити питання безпеки спостерігачів місії ОБСЄ. Крім того, він має намір обговорити спостереження СММ щодо нинішньої ситуації з безпекою, дотримання сторонами мінських угод, необхідність захисту об'єктів життєзабезпечення, а також випадки перешкоджання діяльності СMM, зокрема втручання в роботу камер, встановлених уздовж лінії зіткнення.

Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що конфлікт між бандами в ОРЛО може використовуватися для обмеження роботи спеціальної моніторингової місії ОБСЄ.

Українські Національні Новини

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