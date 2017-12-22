Хуг: миссия ОБСЕ увидела готовность и способность прекращения огня на Донбассе

"Несмотря на то, что в 2017 году конфликт не утихал, также в течение года мы видели примеры того, что его можно прекратить. Мы видели готовность и способность прекратить огонь. При координации СЦКК и благодаря содействию и мониторингу СММ ОБСЕ в отдельных областях стороны все же придерживались режима прекращения огня в сотни случаев в этом году", - отметил А.Хуг.

По его словам, благодаря этому появилась возможность провести крайне важные ремонтные работы на объектах гражданской инфраструктуры.

"Эти шаги свидетельствуют о том, что восстановление возможно, можно начать все же начала, а эти 3,5 года оставить в прошлом", - сказал А.Хуг.

Напомним, в ОБСЕ прокомментировали установление перемирия с 23 декабря.