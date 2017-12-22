Хуг: місія ОБСЄ побачила готовність і здатність припинення вогню на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Попри тривалий конфлікт, спеціальна моніторингова місія ОБСЄ бачить перспективи припинення вогню на Донбасі, не в останню чергу завдяки роботі Спільного центру контролю і координації припинення вогню на Донбасі (СЦКК). Про це під час брифінгу в п'ятницю заявив перший заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Попри те, що в 2017 році конфлікт не вщухав, також впродовж року ми бачили приклади того, що його можна припинити. Ми бачили готовність і здатність припинити вогонь. За координації СЦКК і завдяки сприянню і моніторингу СММ ОБСЄ в окремих областях сторони все ж таки дотримувались режиму припинення вогню у сотні випадків цього року", - зазначив А.Хуг.
За його словами, завдяки цьому з'явилася можливість провести вкрай важливі ремонтні роботи на об'єктах цивільної інфраструктури.
"Ці кроки свідчать про те, що відновлення можливе, можна почати все ж початку, а ці 3,5 років залишити у минулому", - сказав А.Хуг.
Нагадаємо, в ОБСЄ прокоментували встановлення перемир'я із 23 грудня.