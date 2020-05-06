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Художник Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

Киев • УНН

 • 27375 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Британский художник Бэнкси создал рисунок, на котором изобразил врача в образе супергероя. Фотографии своей работы он разместил в среду в своем Instagram, передает УНН.

Художник Бэнкси изобразил врача в образе супергероя

На монохромном полотне площадью один квадратный метр изображен мальчик, сидящий возле корзины, в которой лежат игрушки супергероев — Человека-паука и Бэтмена, но ребенок держит в руках игрушку медработника, которая вытянула руку вперед, подобно тому, как это делает Супермен. На костюме медсестры изображен красный крест, там, где обычно у Супермена изображена буква “S” — это единственная цветная деталь на картине.

“Правила игры меняются”, — добавил Бэнкси в заметке к рисунку.

Как выяснила телерадиовещательная корпорация BBC News, свою работу на ватмане Бэнкси подарил больнице в Саутгемптоне, обеспечив ее запиской: “Спасибо за все, что вы делаете. Надеюсь, это сделает немного ярче место, даже если оно будет только черно-белым”.

Отмечается, что рисунок будет висеть в больнице до осени, после чего его выставят на аукцион, чтобы собрать средства для Национальной службы здравоохранения Великобритании.

Ранее Бэнкси на посвятил свой другой рисунок теме самоизоляции и рассказал, как он проводит время на карантине, дома.

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Публикация от Banksy (@banksy)

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