Художник Бенксі зобразив лікаря в образі супергероя
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Британський художник Бенксі створив малюнок, на якому зобразив лікаря в образі супергероя. Фотографії своєї останньої роботи він розмістив в середу у своєму Instagram, передає УНН.
На монохромному полотні площею один квадратний метр зображений хлопчик, що сидить біля кошика, в якому лежать іграшки супергероїв — Людини-павука і Бетмена, проте дитина тримає в руках іграшку медпрацівника, яка витягнула руку вперед, подібно тому, як це робить Супермен. На костюмі медсестри зображений червоний хрест, там, де зазвичай у Супермена зображена буква “S” — це єдина кольорова деталь на картині.
“Правила гри змінюються”, — додав Бенксі у дописі до малюнку.
Як з’ясувала телерадіомовна корпорація BBC News, свою роботу на ватмані Бенксі подарував лікарні у Саутгемптоні, забезпечивши її запискою: “Спасибі за все, що ви робите. Сподіваюся, це зробить трохи яскравішим місце, навіть якщо воно буде тільки чорно-білим”.
Зазначається, що малюнок буде висіти в лікарні до осені, після чого його виставлять на аукціон, щоб зібрати кошти для Національної служби охорони здоров’я Великобританії.
Раніше Бенксі на присвятив свій інший малюнок темі самоізоляції та розповів, як він проводить час на карантині, вдома.