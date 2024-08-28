Хуан Искьердо, уругвайский защитник, у которого во время игры случился сердечный приступ, умер в Сан-Паулу

Во вторник СМИ подтвердили смерть защитника уругвайского «Насьоналя» Хуана Искьердо. 27-летний футболист находился в больнице с прошлого четверга, когда у него случилась сердечная аритмия во время матча Кубка Либертадорес против ФК «Сан-Паулу» в Морумбисе.

Пишет УНН со ссылкой ESPN.

Южноамериканский футбол в трауре после смерти уругвайского защитника Хуана Искьердо. Футболист уругвайского «Насьоналя» умер во вторник, 27 августа, в Сан-Паулу, через пять дней после того, как перенес сердечный приступ во время матча Либертадорес против «триколора» из Сан-Паулу.

Справка

Во время матча Кубка Либертадорес против Сан-Паулу на прошлой неделе произошло внезапное падение 27-летнего игрока в обморок из-за нерегулярного сердцебиения. Искьердо упал на землю на 84-й минуте игры без всякого контакта, что вызвало немедленное медицинское вмешательство.

Его срочно доставили в больницу Альберта Эйнштейна в Бразилии, где ему оказали интенсивную терапию. Несмотря на то, что его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и прошли критическое неврологическое лечение, состояние Искьердо ухудшилось, что в конечном итоге привело к смертельной остановке сердца.

«С глубокой печалью и шоком в наших сердцах Club Nacional сообщает о смерти нашего любимого игрока Хуана Искьердо», - говорится в заявлении Club Nacional.

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Президент Континентальной конфедерации южноамериканских национальных футбольных ассоциаций Алехандро Домингес заявил, что глубоко опечален преждевременной смертью игрока. Южноамериканский футбол в трауре.

Дополнение

В 2018 году Искьердо дебютировал в первом дивизионе за «Атлетико Серро». Он играл в «Насьонале» с одним перерывом с 2022 года, за это время провел 33 матча и забил два гола.

По словам президента Nacional Алехандро Бальби, у Искьердо осталась жена Селена и двое детей, - второй ребенок родился за несколько дней до смерти Искьердо.

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