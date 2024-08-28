Хуан Іскьєрдо, уругвайський захисник, у якого під час гри стався серцевий напад, помер у Сан-Паулу

У вівторок ЗМІ підтвердили смерть захисника уругвайського "Насьоналя" Хуана Іск'єрдо. 27-річний футболіст перебував у лікарні з минулого четверга, коли у нього сталася серцева аритмія під час матчу Кубку Лібертадорес проти ФК "Сан-Паулу" в Морумбісі.

Пише УНН із посиланням ESPN.

Південноамериканський футбол у траурі після смерті уругвайського захисника Хуана Іск'єрдо. Футболіст уругвайського "Насьоналя" помер у вівторок, 27 серпня, в Сан-Паулу, через п'ять днів після того, як зазнав серцевого нападу під час матчу Лібертадорес проти "триколора" з Сан-Паулу.

Довідка

Під час матчу Кубка Лібертадорес проти Сан-Паулу минулого тижня сталося раптове знепритомнення 27-річного гравця через нерегулярне серцебиття. Іск'єрдо впав на землю на 84-й хвилині гри без жодного контакту, що викликало негайне медичне втручання.

Його терміново доставили до лікарні Альберта Ейнштейна в Бразилії, де йому надали інтенсивну терапію. Незважаючи на те, що його підключили до апарату штучної вентиляції легенів і пройшли критичне неврологічне лікування, стан Іск’єрдо погіршився, що в кінцевому підсумку призвело до смертельної зупинки серця.

"З глибоким сумом і шоком у наших серцях Club Nacional повідомляє про смерть нашого улюбленого гравця Хуана Іск'єрдо", - йдеться в заяві Club Nacional.

Заарештовано президента федерації футболу Колумбії після фіналу Copa America

Президент Континентальної конфедерації південноамериканських національних футбольних асоціацій Алехандро Домінгес заявив, що глибоко засмучений передчасною смертю гравця. Південноамериканський футбол у жалобі.

Доповнення

У 2018 році Іск'єрдо дебютував у першому дивізіоні за "Атлетіко Серро". Він грав у "Насьоналі" з однією перервою з 2022 року, за цей час провів 33 матчі та забив два голи.

За словами президента Nacional Алехандро Бальбі, у Іск'єрдо залишилась дружина Селену та двоє дітей, - друга дитина народилася за кілька днів до смерті Іск’єрдо.

Футбол: Мануель Нойєр завершує кар'єру в збірній Німеччини