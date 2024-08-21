Футбол: Мануэль Нойер завершает карьеру в сборной Германии

Звезда сборной Германии по футболу Мануэль Нойер объявил о завершении своей карьеры в национальной команде, передает УНН со ссылкой на Bild.

Прославленный голкипер провел в сборной 15 лет и сыграл за Германию 124 матча, в течение семи лет он был капитаном команды. О своем решении покинуть ее Нойер рассказал в Instagram.

"Каждый, кто знаком со мной, знает, что это решение далось мне нелегко. (...) У нас в сборной было много взлетов и падений. Вершиной была, по моему мнению, все помнят, победа на стадионе Maracana над Аргентиной, когда мы стали чемпионами мира", - написал футболист.

Нойер поблагодарил коллег и фанатов, а также намекнул на причину своего решения - в составе сборной он уже заслужил "венец славы".