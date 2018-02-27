Кто-то из нардепов в кулуарах Рады потерял 200 долларов

Так, после окончания утреннего заседания парламента, когда депутаты выходили из сессионного зала, у одного из них выпали две купюры номиналом 100 долларов США.

Несмотря на то, что корреспондент УНН громко спросил нардепов, кто именно является владельцем утерянных денег, никто из народных избранников не откликнулся.

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В Информационном агентстве УНН готовы вернуть потерянные багатсва их владельцу.