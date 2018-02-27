Хтось з нардепів у кулуарах Ради загубив 200 доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. В кулуарах Верховної ради України хтось з народних депутатів загубив двісті доларів, повідомляє кореспондент УНН.
Так, після закінчення ранкового засідання парламенту, коли депутати виходили з сесійної зали, у одного з них випали дві купюри номіналом 100 доларів США.
Не дивлячись на те, що кореспондент УНН голосно запитав у нардепів, хто саме є власником загублених грошей, ніхто з народних обранців не відгукнувся.
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В Інформаційному агентстві УНН готові повернути загублені багатсва їх власнику.