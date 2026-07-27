"Кто об***лся? — Невестка!": Штилерман прокомментировал якобы причастность к увольнению Федорова

$44.810.0050.970.09
ukenru
Эксклюзив
15:23 • 6118 просмотра
Откроет ли Иран новый фронт против Украины - политолог объяснил, что стоит за угрозами Тегерана
14:11 • 15271 просмотра
Бывший государственный секретарь МИД организовал схему хищения более 37 млн грн пожертвований на поддержку Украины - НАБУVideo
14:04 • 15134 просмотра
Румыния высылает российского дипломата из-за залета дронов, вызвала своего посла в рф на консультацииPhoto
27 июля, 11:20 • 18049 просмотра
Организатора мероприятия с оружейной выставкой под Киевом отправили под арест без залога
27 июля, 09:13 • 33395 просмотра
Ракетный удар рф по Киевщине во время оружейной выставки унес жизни уже 11 человек - умер дипломат Мальтийского ордена
Эксклюзив
27 июля, 08:06 • 54660 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
27 июля, 06:38 • 35247 просмотра
Астрологический прогноз на 27 июля – 2 августа: полнолуние в Водолее открывает новый этап перемен
27 июля, 05:53 • 34265 просмотра
Бернем во время первого визита иностранного лидера при его премьерстве примет Зеленского
27 июля, 04:17 • 28027 просмотра
Дальнобойные удары по России — это совместные усилия, а не заслуга одного человека — Зеленский в интервью CNN
27 июля, 02:02 • 29580 просмотра
Зеленский: Путин готовит мобилизацию сотен тысяч солдат для войны
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+27°
3.1м/с
30%
741мм
Популярные новости
В сети сообщили о нападении на украинских девушку и парня во Вроцлаве из-за акцента27 июля, 08:11 • 10112 просмотра
Иранские чиновники усиливают угрозы Украине после удара в Каспийском море27 июля, 08:54 • 26945 просмотра
ЕС может отказаться от больших пакетов санкций против россии после уступок Греции - FT27 июля, 10:36 • 23081 просмотра
ГУР установило подразделение рф, которое нанесло удар по супермаркету АТБ в Чернигове27 июля, 11:22 • 18076 просмотра
Индия вызвала посла Украины после нападения на судно с четырьмя индийцами на борту в Черном море12:45 • 12098 просмотра
публикации
Топ-5 оригинальных рецептов из кабачковPhoto17:13 • 714 просмотра
Атака на консульство и удары по судам: о чем говорили на экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Украина17:04 • 1216 просмотра
«Оленья луна» 29 июля: когда наступит и почему так называется14:58 • 7894 просмотра
Адвокатам врачей Odrex могут приостановить право на профессиональную деятельность – где заканчивается защита и начинается злоупотребление процессом?
Эксклюзив
27 июля, 08:06 • 54660 просмотра
Метеоритный дождь потока Дельта-Аквариды: когда наблюдать в 2026 году26 июля, 07:19 • 63320 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Андрей Сибига
Дональд Трамп
Денис Штилерман
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Киевская область
Великобритания
Реклама
УНН Lite
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 57542 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 132980 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 134662 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 167210 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 155179 просмотра
Актуальное
Хранитель
Шахед-136
Фокс Ньюс
YouTube
Социальная сеть

"Кто об***лся? — Невестка!": Штилерман прокомментировал якобы причастность к увольнению Федорова

Киев • УНН

 • 862 просмотра

Денис Штилерман заявил, что не причастен к увольнению Михаила Федорова с должности министра обороны.

"Кто об***лся? — Невестка!": Штилерман прокомментировал якобы причастность к увольнению Федорова

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью довольно образно отреагировал на упреки в его якобы причастности к увольнению Михаила Федорова с должности министра обороны, добавив, что никаких конфликтов между ним и Федоровым не было, пишет УНН.

"Как говорит наша пословица: "Кто обосрался? — Невестка!" - сказал Штилерман в интервью Дмитрию Гордону, добавив, что скоро он будет виноват во всем, что происходит в этом мире, включая метеориты. 

Штилерман отметил, что у него с Федоровым были рабочие отношения. Они встретились после того, как Федоров вступил в должность министра. 

"Мы говорили очень основательно на разные инженерные темы, и о том, как вести учет эффективности. Он чрезвычайно эффективный, чрезвычайно талантливый менеджер, министр. Потому что все министры – это менеджеры. Очень талантливый молодой человек и очень амбициозный. Это очень круто. Большой молодец", - заявил главный конструктор Fire Point. 

Штилерман отметил также, что в команде Федорова были профессионалы, с которыми приятно работать. В то же время Штилерман не стал давать прямую оценку решению об увольнении Федорова с должности министра, поскольку не владеет всей полнотой информации по этому вопросу. Вместе с тем он отметил, что стоит полагаться на свой предыдущий опыт – украинцы, каждый раз впадая в отчаяние – "впадая в "умиральную яму" – потом становятся еще сильнее. 

"Всегда из каждой "умиральной ямы" наша страна выходит все более и более авторитетной на международной арене. И мы все больше и больше завоевываем авторитет и все больше становимся не только реципиентами, но и донорами безопасности. И нас, учитывая ту сумму денег, которую сейчас в нас инвестирует Европейский Союз… Понятно, что люди, которые в Европе принимают решения, перестали рассматривать вопрос о капитуляции Украины, и они поставили буквально все, что у них есть, всю свою политическую репутацию на победу и сохранение Украины как страны", – резюмировал Штилерман. 

Главный конструктор Fire Point также отметил, что все обвинения в свой адрес мог бы воспринимать с юмором, но они тормозят сотрудничество компании с иностранными партнерами. 

"Это можно было бы воспринимать с юмором, если бы не одно "но". К большому сожалению, по неизвестным мне причинам, Украинская правда находится в списке авторитетных изданий. И как только какая-то подобная публикация выходит на Украинской правде, автоматически посольство ставит на "холд" отношения с той организацией, о которой написана какая-то компрометирующая информация. И этот "холд" – это как минимум месяц, пока происходит комплаенс. Так, например, после публикации Ткача (журналиста Михаила Ткача - ред.) предыдущего раза у нас был приостановлен контракт с нашим датским заводом, который до сих пор не подписан. Боюсь, что после этой очередной публикации это тоже затянется", - отметил Штилерман. 

От производителя истребителей Gripen до создателей космических спутников: какие европейские компании присоединятся к противоракетному щиту FREYJA15.07.2026, 18:55 • 113230 просмотров

Главное его опасение, что такие вбросы могут негативно сказаться на сроках реализации крупнейшего в истории Европы оборонного проекта, инициатором которого выступила Украина. Речь идет о запуске антибаллистического щита FREYJA, на базе ракеты-перехватчика FP-7.x, производства Fire Point. 

"Я не могу найти никакого оправдания таким злонамеренным действиям", - заявил Штилерман.

Юлия Мельник

Политика
Денис Штилерман
Украина