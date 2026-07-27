"Кто об***лся? — Невестка!": Штилерман прокомментировал якобы причастность к увольнению Федорова

Сооснователь и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в интервью довольно образно отреагировал на упреки в его якобы причастности к увольнению Михаила Федорова с должности министра обороны, добавив, что никаких конфликтов между ним и Федоровым не было, пишет УНН.

"Как говорит наша пословица: "Кто обосрался? — Невестка!" - сказал Штилерман в интервью Дмитрию Гордону, добавив, что скоро он будет виноват во всем, что происходит в этом мире, включая метеориты.

Штилерман отметил, что у него с Федоровым были рабочие отношения. Они встретились после того, как Федоров вступил в должность министра.

"Мы говорили очень основательно на разные инженерные темы, и о том, как вести учет эффективности. Он чрезвычайно эффективный, чрезвычайно талантливый менеджер, министр. Потому что все министры – это менеджеры. Очень талантливый молодой человек и очень амбициозный. Это очень круто. Большой молодец", - заявил главный конструктор Fire Point.

Штилерман отметил также, что в команде Федорова были профессионалы, с которыми приятно работать. В то же время Штилерман не стал давать прямую оценку решению об увольнении Федорова с должности министра, поскольку не владеет всей полнотой информации по этому вопросу. Вместе с тем он отметил, что стоит полагаться на свой предыдущий опыт – украинцы, каждый раз впадая в отчаяние – "впадая в "умиральную яму" – потом становятся еще сильнее.

"Всегда из каждой "умиральной ямы" наша страна выходит все более и более авторитетной на международной арене. И мы все больше и больше завоевываем авторитет и все больше становимся не только реципиентами, но и донорами безопасности. И нас, учитывая ту сумму денег, которую сейчас в нас инвестирует Европейский Союз… Понятно, что люди, которые в Европе принимают решения, перестали рассматривать вопрос о капитуляции Украины, и они поставили буквально все, что у них есть, всю свою политическую репутацию на победу и сохранение Украины как страны", – резюмировал Штилерман.

Главный конструктор Fire Point также отметил, что все обвинения в свой адрес мог бы воспринимать с юмором, но они тормозят сотрудничество компании с иностранными партнерами.

"Это можно было бы воспринимать с юмором, если бы не одно "но". К большому сожалению, по неизвестным мне причинам, Украинская правда находится в списке авторитетных изданий. И как только какая-то подобная публикация выходит на Украинской правде, автоматически посольство ставит на "холд" отношения с той организацией, о которой написана какая-то компрометирующая информация. И этот "холд" – это как минимум месяц, пока происходит комплаенс. Так, например, после публикации Ткача (журналиста Михаила Ткача - ред.) предыдущего раза у нас был приостановлен контракт с нашим датским заводом, который до сих пор не подписан. Боюсь, что после этой очередной публикации это тоже затянется", - отметил Штилерман.

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Главное его опасение, что такие вбросы могут негативно сказаться на сроках реализации крупнейшего в истории Европы оборонного проекта, инициатором которого выступила Украина. Речь идет о запуске антибаллистического щита FREYJA, на базе ракеты-перехватчика FP-7.x, производства Fire Point.

"Я не могу найти никакого оправдания таким злонамеренным действиям", - заявил Штилерман.