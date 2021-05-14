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Кто претендует на кресла Криклия и Петрашко: в "Слуге народа" назвали имена

Киев • УНН

 • 31388 просмотра

КИЕВ. 14 мая. УНН. Вместо Игоря Петрашко на должность министра экономики будут рассматривать главу ГНС Украины Алексея Любченко, на должность министра инфраструктуры вместо Владислава Криклия - главу Укравтодора Александра Кубракова. Об этом в эксклюзивном комментарии УНН сказал депутат от партии "Слуга народа" Алексей Устенко.

Кто претендует на кресла Криклия и Петрашко: в "Слуге народа" назвали имена

Цитата

"Вместо Петрашко рассматривается кандидат Любченко. Вместо Криклия - Кубраков", - сказал Устенко.

Добавим

Как отметил в своем телеграмм канале член фракции "Слуга народа" Александр Качура, в понедельник вечером состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором рассмотрят новые кандидатуры на должность министра экономики и министра инфраструктуры.

Напомним

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий написали заявления на увольнение по собственному желанию.

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