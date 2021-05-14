Хто претендує на крісла Криклія та Петрашка: у "Слузі народу" назвали імена

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"Замість Петрашка розглядається кандидат Любченко. Замість Криклія - Кубраков", - сказав Устенко.

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Як зазначив у своєму телеграм каналі член фракції “Слуга Народу” Олександр Качура, у понеділок ввечері відбудеться засідання фракції “Слуга Народу”, на якому розглянуть нові кандидатури на посаду міністра економіки та міністра інфраструктури.

Нагадаємо

Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.