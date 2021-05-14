Хто претендує на крісла Криклія та Петрашка: у "Слузі народу" назвали імена
Київ • УНН
КИЇВ. 14 травня. УНН. Замість Ігоря Петрашка на посаду міністра економіки розглядатимуть голову ДПС України Олексія Любченка, на посаду міністра інфраструктури замість Владислава Криклія - главу Укравтодору Олександра Кубракова. Про це в ексклюзивному коментарі УНН сказав депутат від партії “Слуга Народу” Олексій Устенко.
Цитата
"Замість Петрашка розглядається кандидат Любченко. Замість Криклія - Кубраков", - сказав Устенко.
Додамо
Як зазначив у своєму телеграм каналі член фракції “Слуга Народу” Олександр Качура, у понеділок ввечері відбудеться засідання фракції “Слуга Народу”, на якому розглянуть нові кандидатури на посаду міністра економіки та міністра інфраструктури.
Нагадаємо
Міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Ігор Петрашко і міністр інфраструктури Владислав Криклій написали заяви на звільнення за власним бажанням.