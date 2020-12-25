Христиане западного обряда празднуют Рождество Христово

В Ватикане из-за карантина и комендантского часа Папа Римский Франциск начал Мессу в Базилике Святого Петра раньше обычного. Число присутствующих на богослужении было ограничено.

Во время Мессы понтифик подчеркнул, что во время пандемии люди должны еще раз вспомнить о своем человеческом долге помогать нуждающимся, потому как сам Христос родился бедным изгоем.

“Сын Божий родился обездоленным, чтобы сказать нам, что каждый обездоленный — дитя Божье”, — сказал Франциск во время проповеди.

Как сообщал УНН, Папа Римский Франциск критически высказался о том, что многие забыли истинный смысл Рождества, и вместо этого “потребительство украло у нас Рождество”. Папа Римский также объявил об отпущении грехов тем, кто раскаялся в течение года — при выполнении трех условий.

Напомним, в Украине 25 декабря также празднуют католическое Рождество, благодаря которому в пятницу официальный выходной.