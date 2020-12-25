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Християни західного обряду святкують Різдво Христове

Київ • УНН

 • 26113 перегляди

КИЇВ. 25 грудня. УНН. У ніч на 25 грудня християни, що живуть за григоріанським календарем, відзначають Різдво Христове. Вперше в цьому році різдвяні свята проходять на тлі пандемії коронавіруса, передає УНН.

Християни західного обряду святкують Різдво Христове

У Ватикані через карантин та комендантську годину Папа Римський Франциск почав Месу в Базиліці Святого Петра раніше звичайного. Число присутніх на богослужінні було обмежене.

Під час Меси Понтифік підкреслив, що під час пандемії люди повинні ще раз згадати про свій людський обов’язок допомагати нужденним, тому як сам Христос народився бідним вигнанцем.

“Син Божий народився знедоленим, щоб сказати нам, що кожен знедолений — дитя Боже”, — сказав Франциск у проповіді.

Як повідомляв УНН, Папа Римський Франциск критично висловився про те, що багато хто забув істинний сенс Різдва, і натомість “споживацтво вкрало в нас Різдво”. Папа Римський також оголосив про відпущення гріхів тим, хто покаявся протягом року — за виконання трьох умов.

Нагадаємо, в Україні 25 грудня також святкують католицьке Різдво, завдяки якому у п’ятницю офіційний вихідний.

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