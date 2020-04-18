Христиане восточного обряда празднуют Пасху

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 23578 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 71914 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 100478 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126898 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127879 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 170470 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121397 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103057 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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Христиане восточного обряда празднуют Пасху

Христиане восточного обряда празднуют Пасху

Киев  •  УНН

 • 20682 просмотра

КИЕВ. 19 апреля. УНН. Христиане восточного обряда отмечают в воскресенье, 19 апреля, главный религиозный праздник года - Пасха. В этот день, согласно христианскому верованию, воскрес Сын Божий после того, как его распяли на кресте, передает УНН.

Воскресение Иисуса Христа - воскресение Иисуса Христа из мертвых через три дня после смерти, центральная доктрина в христианстве, которая на протяжении столетий проповедуется язычникам и является самым важным событием (и праздником, известным как Пасха) христианского общества.

Христиане ежегодно празднуют воскресение Христа во время большого праздника христианского литургического года - Пасхи.

Иисус Христос воскрес в раннюю пору в воскресенье, в начале новой еврейского недели, поскольку у древних евреев воскресенье было первым днем недели и начиналась сразу же после захода солнца в субботу.

Поэтому воскресенье стало святым днем для христиан и тоже называется Господним Днем. Для древних евреев Господним днем был последний седьмой день недели - суббота. Поэтому четвертая заповедь: Почитай день Господень, чтобы святить его, понимается христианами и иудеями по-разному.

Для христиан Господень день воскресения - воскресенье - стал днем отдыха. Отсюда его украинское название - неділя. Также выполнение любой работы в воскресенье в христианстве считается грехом и несоблюдением четвертой заповеди, поскольку такой труд нарушает святость дня Господня которая заключается в покое и мире.

Напомним, в церквях Украины началось Пасхальное богослужение (онлайн-трансляция). В этом году богослужения совершаются при отсутствии верующих из-за карантинных мер против эпидемии коронавируса. Литургию можно смотреть на некоторых телеканалах и в интернете.

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