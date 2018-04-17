Крестики, пуговицы и наконечники для стрел: в Беларусь из Украины везли старинные предметы

"В ходе осмотра, в рюкзаке водителя, 51-летнего гражданина Украины, выявлено значительное количество предметов старины. Среди обнаруженного - 14 наконечников к стрелам и копьям, 12 пряжек, 5 крестиков, 6 пуговиц и один элемент кольца. Все предметы ориентировочно датируются XIV - ХV веками", - говорится в сообщении.

Как отмечается, для проведения углубленной проверки внимание пограничного наряда Черниговского отряда привлек инструмент, который обычно используется для проведения археологических раскопок.

Старинные предметы изъяты для установления их исторической и культурной ценности.

Напомним, на пограничном пункте пропуска в Харьковской области задержан гражданин Российской Федерации при попытке вывоза старинного самовара XIX века.