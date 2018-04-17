Хрестики, ґудзики та наконечники до стріл: у Білорусь з України везли старовинні предмети
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Громадянин України намагався незаконно переправити до Білорусії предмети XIV-XV століть. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби, передає УНН.
“У результаті огляду, в рюкзаку водія, 51-річного громадянина України, виявлено значну кількість предметів старовини. Серед виявленого — 14 наконечників до стріл та списів, 12 пряжок, 5 хрестиків, 6 ґудзиків та один елемент персня. Всі предмети орієнтовно датуються ХІV — ХV століттями”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для проведення поглибленої перевірки увагу прикордонного наряду Чернігівського загону привернув інструмент, який зазвичай використовується для проведення археологічних розкопок.
Старовинні предмети вилучено для встановлення їх історичної та культурної цінності.
Нагадаємо, на прикордонному пункті пропуску у Харківській області затримано громадянина Російської Федерації при спробі вивезення старовинного самовару ХІХ сторіччя.