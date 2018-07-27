Крестный ход в Киеве: полиция отчиталась о ситуации

"Факта обнаружения запрещенных вещей не было, и вообще все проходит спокойно", - сообщил он, отвечая на вопрос по, например, возможному выявлению ножей или огнестрельного оружия во время сегодняшних мероприятий.

При этом он добавил, что сегодня параллельно проводилась акция возле Украинского дома, недалеко от Владимирской горки, откуда должен стартовать Крестный ход.

"Одна акция проводилась - 50 человек возле Украинского дома. Но она проводилась мирным путем, полиция не препятствовала. Других каких-то контракций или попыток провести альтернативные меры пока не было", - отметил Корищенко.

Говоря о так называемой "утином шествии", запланированном в Киеве противниками сегодняшней Крестного хода, Крищенко заявил: "Мы видели эту информацию в социальных сетях, они собираются на Майдане и никоим образом не пересекаются с ходом".

"Поэтому полиция пока не вмешивается, наблюдаем за их действиями", - добавил он.

При этом он предостерег от использования во время мероприятий коммунистической символики, запрещенной в Украине.

Напомним, около 5 тысяч полицейских охраняют Крестный ход в Киеве. Сегодня на Крестном ходе ожидают около 100 тысяч верующих.