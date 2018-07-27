Хресна хода у Києві: поліція прозвітувала про ситуацію
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. Станом на 13 годину у Києві, де сьогодні запланована Хресна хода УПЦ МП, присвячена відзначенню 1030-річчя Хрещення Київської Русі-України, зберігається спокійна ситуація, заборонених речей у присутніх на заходах не виявлено. Про це повідомив начальник ГУ НП у Києві Андрій Крищенко, передає УНН.
"Факту виявлення заборонених речей не було, і взагалі все проходить спокійно", - повідомив він, відповідаючи на запитання щодо, наприклад, можливого виявлення ножів чи вогнепальної зброї під час сьогоднішніх заходів.
При цьому він додав, що сьогодні паралельно проводилася акція біля Українського дому, неподалік від Володимирської гірки, звідки має стартувати Хресна хода.
"Одна акція проводилася - 50 осіб біля Українського дому. Але вона проводилася в мирний спосіб, поліція не перешкоджала. інших якихось контракцій або намагань провести альтернативні заходи поки що не було", - зазначив Крищенко.
Говорячи про так звану "качину ходу", заплановану у Києві противниками сьогоднішньої Хресної ходи, Крищенко заявив: "Ми бачили цю інформацію у соціальних мережах, вони збираються на Майдані і ніяким чином не пересікаються з ходою".
"Тому поліція поки що не втручається, спостерігаємо за їх діями", - додав він.
При цьому він застеріг від використання під час заходів комуністичної символіки, яка заборонена в Україні.
Нагадаємо, близько 5 тисяч поліцейських охороняють Хресну ходу у Києві. Сьогодні на Хресній ході очікують близько 100 тисяч вірян.