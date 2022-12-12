Прячутся от шторма: Гуменюк объяснила отсутствие вражеских ракетоносителей в Черном море
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Из-за шторма российские войска не выводят в Черное море корабли с ракетами, пряча их в бухтах и гавани. Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, передает УНН.
Цитата
"Корабли с ракетами есть, но они скрываются на базировании, укрываясь от шторма. Речь идет о бухтах и гаванях. Длительное время не было ракетоносителей, поэтому вполне вероятно, что уже сегодня они могут быть выведены. Но необязательно привязываться ко дню недели. Это может произойти когда угодно", – сказала Гуменюк.
Напомним
11 декабря на боевом дежурстве в Черном море было восемь вражеских кораблей, среди них ни одного ракетоносителя.