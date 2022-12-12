Прячутся от шторма: Гуменюк объяснила отсутствие вражеских ракетоносителей в Черном море

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"Корабли с ракетами есть, но они скрываются на базировании, укрываясь от шторма. Речь идет о бухтах и гаванях. Длительное время не было ракетоносителей, поэтому вполне вероятно, что уже сегодня они могут быть выведены. Но необязательно привязываться ко дню недели. Это может произойти когда угодно", – сказала Гуменюк.

Напомним

11 декабря на боевом дежурстве в Черном море было восемь вражеских кораблей, среди них ни одного ракетоносителя.