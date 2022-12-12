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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

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Ховаються від шторму: Гуменюк пояснила відсутність ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Ховаються від шторму: Гуменюк пояснила відсутність ворожих ракетоносіїв у Чорному морі

Київ • УНН

 • 673320 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Через шторм російські війська не виводять у Чорне море кораблі з ракетами, переховуючи їх у бухтах і гавані. Про це в ефірі телемарафону розповіла керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк, передає УНН.

Цитата

"Кораблі з ракетами є, але вони переховуються на базуванні, укриваючись від шторму. Мовиться про бухти й гавані. Тривалий час не було ракетоносіїв, тож цілком ймовірно, що вже сьогодні вони можуть бути виведені. Але необов'язково прив'язуватися до дня тижня. Це може статися будь-коли", – сказала Гуменюк.

Нагадаємо

11 грудня на бойовому чергуванні в Чорному морі було вісім ворожих кораблів, серед них жодного ракетоносія.

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