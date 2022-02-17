Хотел выстрелить в оппонента: в столичном метро произошел конфликт с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 17 февраля. УНН. В столичном метро между двумя пассажирами на платформе возникла ссора, в результате которой один из них пытался применить оружие против оппонента. На конфликт немедленно среагировали правоохранители и отобрали у мужчины пистолет. Сейчас полицейские выясняют обстоятельства и детали происшествия, передает УНН со ссылкой на столичную полицию.
Детали
Как сообщили в полиции, сегодня, 17 февраля, от дежурной на станции метро “Харьковская” поступило сообщение о том, что между двумя пассажирами возник конфликт и у одного из них есть оружие. На место немедленно прибыл наряд Управления полиции в метрополитене.
Полицейские отобрали оружие у фигуранта и задержали обоих мужчин. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.
В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. После завершения проверки событию будет предоставлена правовая квалификация.
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