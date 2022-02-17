Хотел выстрелить в оппонента: в столичном метро произошел конфликт с оружием

Детали

Как сообщили в полиции, сегодня, 17 февраля, от дежурной на станции метро “Харьковская” поступило сообщение о том, что между двумя пассажирами возник конфликт и у одного из них есть оружие. На место немедленно прибыл наряд Управления полиции в метрополитене.

Полицейские отобрали оружие у фигуранта и задержали обоих мужчин. В результате инцидента никто не пострадал. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев инцидента.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия. После завершения проверки событию будет предоставлена правовая квалификация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Возле столичного метро произошла стычка со стрельбой, трое ранены