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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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Шахед-136

Хотів вистрелити в опонента: у столичному метро стався конфлікт зі зброєю

Хотів вистрелити в опонента: у столичному метро стався конфлікт зі зброєю

Київ • УНН

 • 21454 перегляди

КИЇВ. 17 лютого. УНН. У столичному метро між двома пасажирами на платформі виникла сварка, внаслідок якої один із них намагався застосувати зброю проти опонента. На конфлікт негайно зреагували правоохоронці та відібрали у чоловіка пістолет. Наразі поліцейські з’ясовують обставини та деталі події, передає УНН із посиланням на столичну поліцію.

Деталі

Як повідомилиу поліції, сьогодні, 17 лютого, від чергової на станції метро “Харківська” надійшло повідомлення про те, що між двома пасажирами виник конфлікт і в одного із них є зброя. На місце негайно прибув наряд управління поліції в метрополітені.

Поліцейські відібрали зброю у фігуранта та затримали обох чоловіків. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. Наразі слідчі з’ясовують обставини події, опитують свідків та очевидців інциденту.

На даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Після завершення перевірки події буде надана правова кваліфікація.

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