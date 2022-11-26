Хотел "должность" у оккупантов: в Одессе поймали агента на съемке позиций войск на скрытый видеорегистратор

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"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника, который собирал для врага информацию о расположении подразделений Сил обороны на южном направлении. В результате многоэтапной спецоперации в Одессе задержан агент спецслужб россии", - сообщили в СБУ.

Детали

По данным СБУ, он скрыто собирал информацию о местах дислокации войск на территории региона. "Прежде всего, его интересовали разведданные по количеству личного состава и военной техники, актуальные сведения по обороноспособности и боевой готовности военных объектов", - указали в спецслужбе.

По данным следствия, предателем оказался местный житель – "активный сторонник «русского мира», но руководствовался он не только идеологическими мотивами". В частности, предатель рассчитывал получить «должность» в оккупационной администрации, в случае захвата региона оккупантами, отметили в СБУ.

"Задержанный выезжал в различные районы Одессы и пригорода и визуально осматривал местность. Для фиксации военных объектов он использовал скрытый в салоне собственного авто видеорегистратор. Собранную информацию хранил на карте памяти, которую планировал передать врагу", - сообщили в СБУ.

Впрочем, сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступные намерения предателя и задержали его на попытке передачи разведданных врагу.

При обыске у него обнаружен скрытый видеорегистратор и носители информации с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Дополнение

СБУ задержала в Одессе агента, разведывавшего позиции ПВО и противокорабельных комплексов.