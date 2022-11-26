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Хотів "посаду" в окупантів: в Одесі спіймали агента на зйомці позицій військ на прихований відеореєстратор

Хотів "посаду" в окупантів: в Одесі спіймали агента на зйомці позицій військ на прихований відеореєстратор

Київ • УНН

 • 882920 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Служба безпеки України повідомила, що затримала в Одесі агента фсб, який знімав на прихований відеореєстратор позиції Сил оборони, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони на південному напрямку. У результаті багатоетапної спецоперації в Одесі затримано агента спецслужб рф", - повідомили у СБУ.

Деталі

За даними СБУ, він приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. "Насамперед його цікавили розвіддані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об'єктів", - вказали у спецслужбі.

За даними слідства, зрадником виявився місцевий житель – "активний прибічник «русского мира», але керувався він не лише ідеологічними мотивами". Зокрема, зрадник розраховував отримати «посаду» в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону окупантами, зазначили у СБУ.

"Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам'яті, яку планував передати ворогу", - повідомили у СБУ.

Утім, співробітники СБУ своєчасно викрили злочинні наміри зрадника та затримали його на спробі передачі розвідданих ворогу.

Під час обшуку у нього виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Доповнення

СБУ затримала в Одесі агента, який розвідував позиції ППО та протикорабельних комплексів.

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