В полицию Донецкой области добровольно сдался экс-боевик

Как рассказал житель Николаевки 1981 года рождения, он начал "службу" в рядах боевиков в апреле 2014 года.

"Мужчина решил "помочь землякам" в "рождении" фейковых республики, а потому согласился на дежурство на местном блокпосту. За услуги с ним рассчитывались продуктами питания, алкоголем и сигаретами. Перед освобождением территории района от оккупации мужчина покинул место дислокации и уехал за границу Украины, скрываясь в РФ, а через полгода вернулся домой", - говорится в сообщении полиции.

В отношениии участника незаконных вооруженных формирований открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) УК Украины. После проверки и установления всех обстоятельств его участия бывший боевик получит шанс на освобождение от уголовной ответственности согласно ч. 6 ст. 260 УК Украины.

Напомним, с 2015 года сотрудники уголовного розыска Донецкой области разоблачили более 2070 боевиков.