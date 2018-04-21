У поліцію Донецької області добровільно здався екс-бойовик
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Колишній учасник незаконних збройних формувань, який чергував на одному з блокпостів, добровільно здався поліції Донецької області. Про це повідомляє ГУНП в Донецькій області, передає УНН.
Як розповів житель Миколаївки 1981 року народження, він розпочав "службу" в рядах бойовиків у квітні 2014 року.
"Чоловік вирішив "допомогти землякам" у "народженні" фейкової республіки, а тому погодився на чергування на місцевому блокпості. За послуги з ним розраховувалися продуктами харчування, алкоголем та цигарками. Перед звільненням території району від окупації чоловік покинув місце дислокації та виїхав за межу України, переховуючись в РФ, а за півроку повернувся додому", – йдеться в повідомленні поліції.
Стосовно учасника незаконних збройних формувань відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань) КК України. Після перевірки та встановлення всіх обставин його участі колишній бойовик отримає шанс на звільнення від кримінальної відповідальності згідно з ч. 6 ст. 260 КК України.
Нагадаємо, з 2015 року співробітники карного розшуку Донецької області викрили понад 2070 бойовиків.