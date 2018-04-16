На Донеччині правоохоронці викрили понад 2 тисячі бойовиків
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 16 квітня. УНН. З 2015 року співробітниками карного розшуку Донецької області викрили понад 2070 бойовиків, вилучили понад 680 гранатометів, 7,5 тисяч гранат та 650 кг вибухових речовин. Про це повідомляють у відділі комунікації ГУ НП в Донецькій області, передає УНН.
"За цей період поліцейські затримали понад 460 вбивць та 500 зловмисників, які вчинили тяжкі тілесні ушкодження. Розкрито 350 розбійних нападів. У рамках протидії організованій злочинності припинено діяльність 38 угрупувань, які причетні до 183 тяжких та особливо тяжких злочинів, серед яких – викрадення, катування та вбивства людей", - зазначили у відомстві.
За цей час правоохоронцями припинено 7,4 тисячі наркозлочинів, з незаконного обігу вилучено 546 кг наркотиків. Задокументовано 85 злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.
Нагадаємо, бойовики поранили цивільну жінку на пункті пропуску "Оленівка".