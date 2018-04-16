В Донецкой области правоохранители разоблачили более 2 тыс. боевиков
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 16 апреля. УНН. С 2015 года сотрудниками уголовного розыска Донецкой области разоблачили более 2070 боевиков, изъяли более 680 гранатометов, 7500 гранат и 650 кг взрывчатых веществ. Об этом сообщают в отделе коммуникации ГУ НП в Донецкой области, передает УНН.
"За этот период полицейские задержали более 460 убийц и 500 злоумышленников, причинивших тяжкие телесные повреждения. Раскрыто 350 разбойных нападений. В рамках противодействия организованной преступности прекращена деятельность 38 группировок, причастных к 183 тяжким и особо тяжким преступлениям, среди которых - похищение, пытки и убийства людей", - отметили в ведомстве.
За это время правоохранителями пресечены 7,4 тысячи наркопреступлений, из незаконного оборота изъято 546 кг наркотиков. Задокументировано 85 преступлений, связанных с торговлей людьми.
Напомним, боевики ранили гражданскую женщину на пункте пропуска "Оленевка".