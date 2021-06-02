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Хотел 160 тыс. долл. за приватизацию отеля: задержали замглавы Черниговской ОГА Савченко

Киев • УНН

 • 24390 просмотра

КИЕВ. 2 июня. УНН. Правоохранители задержали заместителя председателя Черниговской ОГА Александра Савченко, который подозревается в том, что за 160 тыс. долларов обещал содействие в приватизации гостиничного комплекса. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Офиса Генпрокурора.

Хотел 160 тыс. долл. за приватизацию отеля: задержали замглавы Черниговской ОГА Савченко

Отметим, что, как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об Александре Савченко.

Цитата:

"Под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры разоблачили и сообщили о подозрении двум лицам, которые мошенническим путем пытались завладеть денежными средствами гражданина (ч. 4 ст. 190 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Детали

"По данным следствия, заместитель председателя Черниговской областной государственной администрации, привлекая посредника, пытался получить 160 тыс. долларов США от гражданина, который изъявил желание приватизировать гостиничный комплекс на территории Черниговской области", - отмечается в сообщении.

Сообщается, что за эту сумму чиновник обещал гражданину обеспечить беспрепятственное определение его победителем торгов по приобретению комплекса и дальнейшее подписание соответствующих документов для оформления права собственности на объект недвижимого имущества. Так, правоохранители задержали чиновника и посредника при получении всей суммы денежных средств.

В ГБР добавили, что заместителя председателя Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем имущественного комплекса Государственного коммерческого предприятия "Отель "Славянский", задержали в Киеве 1 июня. По их данным, деньги предназначались заместителю председателя Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе.

Стартовая цена единого имущественного комплекса "Отель "Славянский", который расположен на живописном берегу Десны в Новгород-Северском, составляет более 26 млн грн без НДС.

По словам пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры Надежды Максимец в комментарии УНН, прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме 4 млн грн каждому.

Кроме того, на своей странице в Facebook глава Черниговской ОГА Анна Коваленко сообщила, что подписала распоряжение об увольнении Савченко.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский ранее уволил с должности председателя Черниговской районной государственной администрации Черниговской области Сергея Журмана, который "погорел" на взятке в 10 000 долларов.

Как сообщалось, по данным правоохранителей, в ноябре 2020 года в Черниговской области глава РГА требовал и получил 10 тыс. долларов за изменение целевого назначения земли.

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