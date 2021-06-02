Хотів 160 тис. дол. за приватизацію готелю: затримали заступника голови Чернігівської ОДА Савченка

Зазначимо, що, як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про Олександра Савченка.

Цитата:

“За процесуального керівництва Київської міської прокуратури викрито та повідомлено про підозру двом особам, які шахрайським шляхом намагалися заволодіти грошовими коштами громадянина (ч. 4 ст. 190 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

“За даними слідства, заступник голови Чернігівської обласної державної адміністрації, залучивши посередника, намагався отримати 160 тис. доларів США від громадянина, який виявив бажання приватизувати готельний комплекс на території Чернігівщини”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що за цю суму посадовець обіцяв громадянину забезпечити безперешкодне визначення його переможцем торгів з придбання комплексу та подальше підписання відповідних документів для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна. Так, правоохоронці затримали посадовця і посередника під час отримання всієї суми грошових коштів.

У ДБР додали, що заступника голови Чернігівської обласної державної адміністрації та його спільника, який представлявся керівником майнового комплексу Державного комерційного підприємства "Готель "Слов’янський", затримали у Києві 1 червня. За їхніми даними, гроші призначалися заступнику голови Чернігівської ОДА, який мав забезпечити відсутність конкурентів на онлайн-аукціоні.

Стартова ціна єдиного майнового комплексу "Готель "Слов’янський", що розташований на мальовничому березі Десни у Новгород-Сіверському, становить понад 26 млн грн без ПДВ.

За словами речниці Київської міської прокуратури Надії Максимець у коментарі УНН, прокуратура звернеться до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у сумі 4 млн грн кожному.

Окрім того, на своїй сторінці у Facebook голова Чернігівської ОДА Анна Коваленко повідомила, що підписала розпорядження про звільнення Савченка.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський раніше звільнив з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області Сергія Журмана, який “погорів” на хабарі у 10 тисяч доларів.

Як повідомлялося, за даними правоохоронців, у листопаді 2020 року у Чернігівській області голова РДА вимагав та одержав 10 тис. доларів за зміну цільового призначення землі.