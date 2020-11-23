"Згідно з поданою заявою": Зеленський звільнив погорілого на хабарі голову РДА

“Звільнити Журмана Сергія Миколайовича з посади голови Чернігівської районної державної адміністрації Чернігівської області згідно з поданою ним заявою”, — сказано в указі.

Нагадаємо, за даними правоохоронців, раніше у листопаді у Чернігівській області голова РДА вимагав та одержав 10 тис. доларів за зміну цільового призначення землі. За даними СБУ, було затримано на хабарі голову Чернігівської районної державної адміністрації.

Президент призначив Журмана головою Чернігівської районної державної адміністрації 30 червня 2020 року.