Хотели вступить в добровольческие батальоны: в Киеве задержали криминальных авторитетов из россии

Детали

Один из задержанных оказался гражданином рф, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в Украину.

Второй злоумышленник – российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.

В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины, сообщили в СБУ.

Дополнение

Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы рф. Предателем оказался экс-чиновник Харьковского городского совета.