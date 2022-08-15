Хотели вступить в добровольческие батальоны: в Киеве задержали криминальных авторитетов из россии
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. В Киеве российские криминальные авторитеты пытались вступить в добровольческие батальоны. Их разоблачила Служба безопасности Украины, пишет УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Детали
Один из задержанных оказался гражданином рф, который находился в санкционном списке СНБО как криминальный авторитет, причастный к совершению тяжких преступлений. В связи с этим у него был запрет на въезд в Украину.
Второй злоумышленник – российский рецидивист, неоднократно приговоренный к заключению, в том числе за убийство. На территории Украины он также находился нелегально.
В целях недопущения преступлений указанные лица были принудительно выдворены из Украины, сообщили в СБУ.
Дополнение
Служба безопасности Украины задержала сотрудника координационного штаба управления СБУ в Харьковской области, работавшего на спецслужбы рф. Предателем оказался экс-чиновник Харьковского городского совета.