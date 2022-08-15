Хотіли вступити до добровольчих батальйонів: у Києві затримали кримінальних авторитетів з росії
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. У Києві російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів. Їх викрила Служба безпеки України, пише УНН з посиланням на пресслужбу відомства.
Деталі
Один із затриманих виявився громадянином рф, який перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до України.
Другий зловмисник – російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, зокрема за вбивство. На території України він також перебував нелегально.
З метою недопущення злочинів вказані особи були примусово видворені з України, повідомили в СБУ.
Доповнення
Служба безпеки України затримала співробітника координаційного штабу управління СБУ у Харківській області, який працював на спецслужби рф. Зрадником виявився експосадовець Харківської міської ради.