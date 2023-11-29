Хотели продать российское "трофейное" оружие и взрывчатку: задержали двух дельцов
Киев • УНН
В Украине ликвидировали еще два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ровенской и Ивано-Франковской областях.
Правоохранители задержали двух торговцев "трофейного" оружия, которое пытались продать криминалитету, сообщают в СБУ, пишет УНН.
Детали
СБУ совместно с Национальной полицией ликвидировала два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ровенской и Ивано-Франковской областях, которое пытались продать криминалитету.
На Ровенщине был задержан торговец "трофейным" оружием, которое он получал через собственные связи с мест бывших боев в освобожденных районах на востоке и юге Украины.
Полученные образцы российского вооружения он хранил по месту постоянного проживания, а доставку "товара" потенциальным покупателям осуществлял на собственном авто
Добавим
При обысках у задержанного были изъяты автомат Калашникова АК-12, 4 гранаты типа Ф-1, РГО и РГН и более 500 патронов к стрелковому оружию различного калибра.
Также на Прикарпатье был задержан житель Коломыи, который пытался продать криминалитету три автомата АК-74 и пистолет Стечкина с патронами.
"Кроме того, во время обысков у злоумышленника обнаружено почти 50 м детонирующего шнура со взрывчаткой, боевые гранаты, глушители к стрелковому оружию и бронебойные боеприпасы. Весь арсенал он хранил в тайнике, который обустроил в недостроенной постройке вблизи частного дома одного из своих родственников", - добавили в СБУ.
Задержанные, которым грозит до 7 лет за решеткой, сейчас находятся под стражей. Им инкриминируют незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.
Напомним
Служба безопасности Украины задержала 35-летнего одессита, который "засветил" в Тик-Ток работу противовоздушной обороны в Одессе.
Хотели продать российское "трофейное" оружие и взрывчатку: задержали двух дельцов
В Украине ликвидировали еще два канала нелегального сбыта оружия и боеприпасов в Ровенской и Ивано-Франковской областях.
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