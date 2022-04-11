Хорватия высылает 24 сотрудника посольства рф

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"Чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства рф в Хорватии покинули Республику Хорватия", — говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, МИД Хорватии высказало послу рф осуждение относительно жестокой агрессии против Украины и многочисленных преступлений со стороны россии.

Хорватия снова призвала к немедленному прекращению боевых действий, выводу российских войск со всей территории Украины, а также к неотложному обеспечению путей эвакуации населения и доставлению гуманитарной помощи.

В стране также надеются, что все военные преступники будут привлечены к ответственности.

Напомним

По состоянию на 8 апреля государства-партнеры Украины выслали 443 российских дипломатов.