Хорватия высылает 24 сотрудника посольства рф
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В министерстве иностранных дел Хорватии заявили, что из украины высылают 18 дипломатов посольства россии в Загребе и шестерых сотрудников административно-технического персонала. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Хорватии.
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"Чтобы 18 дипломатов и шесть членов административно-технического персонала (всего 24 сотрудника) посольства рф в Хорватии покинули Республику Хорватия", — говорится в сообщении.
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Как отметили, МИД Хорватии высказало послу рф осуждение относительно жестокой агрессии против Украины и многочисленных преступлений со стороны россии.
Хорватия снова призвала к немедленному прекращению боевых действий, выводу российских войск со всей территории Украины, а также к неотложному обеспечению путей эвакуации населения и доставлению гуманитарной помощи.
В стране также надеются, что все военные преступники будут привлечены к ответственности.
Напомним
По состоянию на 8 апреля государства-партнеры Украины выслали 443 российских дипломатов.