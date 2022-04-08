Від початку вторгнення окупантів в Україну держави-партнери вигнали 443 російських дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Від початку вторгнення росії на територію України держави-партнери видворили 443 співробітників російських дипломатичних установ. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міністерство закордонних справ України.
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Зокрема, США, Велика Британія, Чехія суттєво скоротили дипломатичну присутність держави-агресора ще до розв’язання росією повномасштабної війни.
Наголошується, що цей крок є актом солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції рф.
Висилка дипломатів стала відповіддю партнерів на підривну шпигунську діяльність російських дипломатів. Захід завдав удару по спроможностях рф вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України.
Цитата
“Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля. Висилка дипломатів - пряма відповідь демократичного суспільства на злочини російського режиму. Міністерство закордонних справ України закликає партнерів застосувати максимальний тиск на рф, щоб зупинити її варварську війну проти України”, – наголосили у відомстві.
Додамо
7 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про вигнання 318 російських дипломатів з-за кордону.