Від початку вторгнення окупантів в Україну держави-партнери вигнали 443 російських дипломатів

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Зокрема, США, Велика Британія, Чехія суттєво скоротили дипломатичну присутність держави-агресора ще до розв’язання росією повномасштабної війни.

Наголошується, що цей крок є актом солідарності з Україною, продовження зусиль з посилення глобальної ізоляції рф.

Висилка дипломатів стала відповіддю партнерів на підривну шпигунську діяльність російських дипломатів. Захід завдав удару по спроможностях рф вести агресивну політику, підривати мир і безпеку в Європі та перешкоджати допомозі України.

Цитата

“Російські дипломати роками поширювали пропагандистські наративи, намагаючись викривити дійсність та приховати справжнє обличчя Кремля. Висилка дипломатів - пряма відповідь демократичного суспільства на злочини російського режиму. Міністерство закордонних справ України закликає партнерів застосувати максимальний тиск на рф, щоб зупинити її варварську війну проти України”, – наголосили у відомстві.

Додамо

7 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив про вигнання 318 російських дипломатів з-за кордону.