Хорватія висилає 24 співробітника посольства рф
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У міністерстві закордонних справ Хорватії заявили, що з країни висилають 18 дипломатів посольства росії в Загребі та шістьох співробітників адміністративно-технічного персоналу. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу МЗС Хорватії.
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"Щоб 18 дипломатів і шість членів адміністративно-технічного персоналу (всього 24 співробітники) посольства рф в Хорватії покинули Республіку Хорватія", — ідеться у повідомленні.
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Як зазначили, МЗС Хорватії висловило послу рф засудження щодо жорстокої агресії проти України та численних злочинів з боку росії.
Хорватія знову закликала до негайного припинення бойових дій, виведення російських військ з усієї території України, а також до невідкладного забезпечення шляхів евакуації населення і доправлення гуманітарної допомоги.
У країні також сподіваються, що усіх воєнних злочинів притягнуть до відповідальності.
Нагадаємо
Станом на 8 квітня держави-партнери України вислали 443 російських дипломатів.