Хорватия приняла на лечение украинских военнослужащих

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«26 апреля 2023 года в Хорватию на лечение прибыло 19 защитников Украины и 9 членов их семей. Хорваты знают чувствительность и боль ран, полученных при защите Родины. Поэтому и правительство Республики Хорватия 16 марта 2023 года приняло решение об оказании помощи в лечении и реабилитации раненых из Украины в Республике Хорватия», – отмечают в посольстве.

Детали

Республика Хорватия обеспечит весь комплекс медицинских и организационно-бытовых потребностей защитников Украины во время их лечения, а членам семей будет оказана помощь в размещении и поддержка во время пребывания их родных на лечении.

Ранее Хорватия заявляла о готовности последовательно поддерживать Украину в различных сферах жизни.

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