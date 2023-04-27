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Хорватія прийняла на лікування українських військовослужбовців

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. 19 захисників України та 9 членів їхніх родин прибуло на лікування до Хорватії, повідомляють у посольстві України у Республіці Хорватія, інформує УНН

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«26 квітня 2023 року до Хорватії на лікування прибуло 19 захисників України та 9 членів їхніх родин. Хорвати знають чутливість і біль ран, отриманих під час захисту Батьківщини. Тому й уряд Респуьліки Хорватія 16 березня 2023 року ухвалив рішення про надання допомоги в лікуванні та реабілітації поранених з України в Республіці Хорватія», – зазначають у посольстві.

Деталі

Республіка Хорватія забезпечить весь комплекс медичних та організаційно-побутових потреб захисників України під час їхнього лікування, а членам сімей буде надано допомогу в розміщенні та підтримку під час перебування їхніх рідних на лікуванні.

Раніше Хорватія заявляла про готовність послідовно підтримувати Україну в різних сферах життя.

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