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Хорватия приобретет французскую систему ПВО Mistral за 72 млн. евро

Хорватия приобретет французскую систему ПВО Mistral за 72 млн. евро

Киев • УНН

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КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство Хорватии в пятницу заявило, что приобретет французскую систему противовоздушной обороны Mistral за 72 миллиона евро в рамках усилий члена НАТО по модернизации своих военно-воздушных сил, передает УНН.

Детали

Это решение поступило за покупкой в прошлом году 12 французских истребителей Dassault Rafale в рамках сделки стоимостью 999 миллионов евро, чтобы заменить хорватскую эскадрилью российских МиГ-21 времен бывшей Югославии, до сих пор в рабочем состоянии.

«Обстоятельства, которые произошли с российской агрессией против Украины и катастрофой беспилотника в Загребе, показали, что важно и необходимо скорректировать приоритеты и планы по оснащению хорватской армии», — заявил министр обороны Марио Банозич.

Он не уточнил, когда соглашение будет завершено.

Дополнение

В марте разведывательный беспилотник советских времен с авиабомбой разбился в столице Загребе после входа в воздушное пространство Хорватии из соседней Венгрии, не нанеся никакого вреда жителям.

Во вторник двухместный самолет МиГ-21 разбился во время военных учений в безлюдном лесном массиве на северо-востоке Хорватии. Оба пилота были спасены.

Хорватия присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО) в 2009 году и Европейскому союзу в 2013 году.

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