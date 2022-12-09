Хорватия приобретет французскую систему ПВО Mistral за 72 млн. евро
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Правительство Хорватии в пятницу заявило, что приобретет французскую систему противовоздушной обороны Mistral за 72 миллиона евро в рамках усилий члена НАТО по модернизации своих военно-воздушных сил, передает УНН.
Детали
Это решение поступило за покупкой в прошлом году 12 французских истребителей Dassault Rafale в рамках сделки стоимостью 999 миллионов евро, чтобы заменить хорватскую эскадрилью российских МиГ-21 времен бывшей Югославии, до сих пор в рабочем состоянии.
«Обстоятельства, которые произошли с российской агрессией против Украины и катастрофой беспилотника в Загребе, показали, что важно и необходимо скорректировать приоритеты и планы по оснащению хорватской армии», — заявил министр обороны Марио Банозич.
Он не уточнил, когда соглашение будет завершено.
Дополнение
В марте разведывательный беспилотник советских времен с авиабомбой разбился в столице Загребе после входа в воздушное пространство Хорватии из соседней Венгрии, не нанеся никакого вреда жителям.
Во вторник двухместный самолет МиГ-21 разбился во время военных учений в безлюдном лесном массиве на северо-востоке Хорватии. Оба пилота были спасены.
Хорватия присоединилась к Организации Североатлантического договора (НАТО) в 2009 году и Европейскому союзу в 2013 году.