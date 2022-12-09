Хорватія придбає французьку систему ППО Mistral за 72 млн. євро
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Уряд Хорватії в п'ятницю заявив, що придбає французьку систему протиповітряної оборони Mistral за 72 мільйони євро у рамках зусиль члена НАТО щодо модернізації своїх військово-повітряних сил, передає УНН.
Деталі
Це рішення надійшло за купівлею минулого року 12 французьких винищувачів Dassault Rafale в рамках угоди вартістю 999 мільйонів євро, щоб замінити хорватську ескадрилью російських МіГ-21 часів колишньої Югославії, які досі у робочому стані.
«Обставини, які сталися з російською агресією проти України та катастрофою безпілотника в Загребі, показали, що важливо і необхідно скоригувати пріоритети та плани щодо оснащення хорватської армії», — заявив міністр оборони Маріо Банозіч.
Він не уточнив, коли угоду буде завершено.
Доповнення
У березні розвідувальний безпілотник радянських часів з авіабомбою розбився у столиці Загребі після входу в повітряний простір Хорватії із сусідньої Угорщини, не завдавши жодної шкоди мешканцям.
У вівторок двомісний літак МіГ-21 розбився під час військових навчань у безлюдному лісовому масиві на північному сході Хорватії. Обох пілотів було врятовано.
Хорватія приєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО) у 2009 році та до Європейського союзу у 2013 році.