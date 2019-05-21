Хорошковский вернулся в Украину - СМИ

Издание напоминает, что Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

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В 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику. Баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Группа народных депутатов пыталась снять его с регистрации из-за отсутствия в стране в течение двух лет. Суд отказал, однако Хорошковский депутатом не стал, так как "Сильная Украина" не набрала необходимое количество голосов.

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Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности во время президентства Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.