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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 76399 просмотра

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 89929 просмотра

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 122392 просмотра

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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 111473 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137670 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144622 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130129 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130197 просмотра

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Хорошковский вернулся в Украину - СМИ

Хорошковский вернулся в Украину - СМИ

Киев  •  УНН

 • 25667 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Бывший председатель Службы безопасности Украины и экс-вице-премьер-министр времен президентства Виктора Януковича Валерий Хорошковский, который выехал из страны в 2012 году, вернулся в Украину. Хорошковский прилетел в Киев частным рейсом во вторник, 21 мая. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы" со ссылкой на источники, передает УНН.

Издание напоминает, что Валерий Хорошковский покинул Украину в конце 2012 года. По данным СМИ, проживал в Монако. Его выезду за границу предшествовал конфликт с экс-премьер-министром Николаем Азаровым. В декабре 2012 года Хорошковский, находясь на должности первого вице-премьера, написал заявление об увольнении. Он обосновал свое решение "несогласием относительно повторного назначения Николая Азарова на должность премьера".

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В 2014 году Валерий Хорошковский пытался вернуться в политику. Баллотировался вторым номером по списку "Сильной Украины" Сергея Тигипко в Верховную Раду. Группа народных депутатов пыталась снять его с регистрации из-за отсутствия в стране в течение двух лет. Суд отказал, однако Хорошковский депутатом не стал, так как "Сильная Украина" не набрала необходимое количество голосов.

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Валерий Хорошковский - украинский политик, бизнесмен, бывший владелец телеканала "Интер". Занимал должности министра экономики в правительстве Виктора Януковича, председателя Государственной таможенной службы при президентстве Виктора Ющенко, председателя Службы безопасности во время президентства Виктора Януковича, министра финансов и первого вице-премьера в правительстве Николая Азарова. Входил в так называемую политическую группу Фирташа-Левочкина.

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